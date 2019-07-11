Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Askere giden gençler 1 ay temel eğitim aldıktan sonra ücretini ödeyerek kışladan ayrılabilecek. Peki Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? diye merak ediyorsanız işte bedelli askerlik son dakika haberleri..

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvurularının yakın zamanda başlaması tahmin ediliyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım’da sona ereceği düşünülüyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacak.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI 2019

Yeni askerlik sistemi ile yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması büyük esneklik sağlayacak. Bedelli askerlikte yaş şartı kaldırılırken, 31 bin 343 TL ödeyen herkes bedelli askerlikten yararlanabilecek. Askere giden gençler 1 ay temel eğitim aldıktan sonra ücretini ödeyerek kışladan ayrılacak.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik uygulaması kalıcı olacak. TSK’nın ihtiyaçları kapsamında her yıl bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı belirlenecek. Bu yıl için bedelli askerlikten 145 bin kişi faydalanacak. Bu rakamın üzerinde bedelli talebi olursa, kimlerin faydalanacağı kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyecekleri miktar eğitim durumu dikkate alınmaksızın yasada belirtilen yöntemle her yıl hesaplanacak ve altı asteğmen maaşı kadar olacak. Bu yıl için ödenecek miktar, tek seferde 31 bin TL civarında olacak. Dövizle askerlik yapacak olanlar da, bu bedeli döviz üzerinden ödeyecek. Bedelli ve dövizli askerlik yapanlar bir aylık temel eğitimden sonra terhis olacaklar.