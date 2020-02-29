Bedelini ödeyecek

Türk Silahlı Kuvvetleri dün gün boyu Esed rejiminin askeri unsurlarını yoğun ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vurulan hedeflerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Akar, İdlib’deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargâh binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAVADAN VE KARADAN

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar, “Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 silah arkadaşımız yaralanmıştır” diye konuştu.

İdlib’de dün gece bir askerimizin daha şehit olmasının ardından rejim hedefleri vuruldu. 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs, 2 çok namlulu roketatar ile 56 rejim unsuru daha imha edildi.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA TEYAKKUZ

Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik harekâtı yerinde sevk ve idare ediyor.

TELSİZLE ASKERE SESLENDİ

Akar, Harekât Merkezi’nden telsizle İdlib’de görev yapan birliklere seslendi. Akar, daha sonra merkezdeki askerlere hitap etti.

RUSYA’NIN BİLGİSİ VARDI, ETRAFTA TERÖRİST YOKTU

Rusya’nın, vurulan TSK birliklerinin çevresinde silahlı terör grupları olduğu yönündeki açıklamasını yalanlayan Akar, koordinatların Rusya’ya bildirildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın, vurulan TSK birliklerinin yanında silahlı terörist grupların olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.

AMBULANSLAR DA VURULDU

Hava saldırıları sırasında ambulansların dahi vurulduğunu anlatan Akar, “Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim” diye konuştu. Şehitlere rahmet, dileyen Akar, şöyle devam etti:

OPERASYONLAR SÜRECEK

“Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”

RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ’DAN GEÇTİ

Rusya Donanması’na bağlı Amiral Makarov zırhlısı Suriye açıklarına gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçti. Gemiye adını veren Stepan Osipovich Makarov, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda torpido kullanarak Batum açıklarında İntiba isimli Osmanlı gemisini batırmıştı. Rus Donanması, üzerinde seyir füzeleri bulunan iki firkateynin gönderildiğini açıklamıştı.

VURULDU

5 helikopter

31 tank

14 zırhlı araç

28 top ve obüs

2 çok namlulu roketatar

5 mühimmat kamyonu

SA-17 VE SA-22 hava savunma sistemi

3 mühimmat deposu

2 malzeme deposu

1 karargâh binası

MOSKOVA: ATEŞKESİ UYGULATTIK

İdlib saldırısıyla ilgili Rusya’dan yapılan ilk açıklamada, “Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı” denildi. Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı.” Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Rusya’nın, İdlib’deki Türk gözlem noktalarında bulunan Türk askerlerini korumak için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

RUS HEYETE ATEŞKES VURGUSU

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil etti. Dünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin “Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı” açıklamasında bulundu.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel konuların ele alındığı bildirildi.

ESED’İN KATLİAMCI GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ

İdlib’de rejim unsurlarına yönelik Türkiye’nin SİHA’larla düzenlediği hava harekatında bölgede birçok sivil insanı katleden Esed’in generali Burhan Rahmun’un öldürüldüğü ortaya çıktı. Suriye kaynakları, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati’nin de öldüğünü açıkladı.

KİMYASAL TESİSİ VURDUK

TSK, Esed rejiminin Halep’in 13 kilometre güneyinde kurduğu kimyasal harp tesisini de imha etti.

FÜZELERİN YÖNÜ SURİYE’YE ÇEVRİLDİ

Hatay Kırıkhan’da hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor. 33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye’ye çevrildiği görüldü.

KOMANDOLAR İDLİB’E GİDİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sevk edilen yüzlerce komando Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ne ulaştı. Komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, ‘Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin’ diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

PROVOKATÖRE SORUŞTURMA

İdlib’de yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlara soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Halep’in kuzeyindeki Marea bölgesinde halk İdlib’deki saldırının ardından Türkiye’ye destek eylemi yaptı.