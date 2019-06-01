BBC Türkçe'ye konuşan Elif Şafak, hem rezilliğini savundu hem de Türkiye'ye saldırdı

Kaleme almış olduğu “Mahrem” isimli kitabındaki bazı ifadelerin “çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirdiği” gerekçesiyle Türkiye gündemine oturan Elif Şafak sessizliğini bozdu. Bir yandan söz konusu rezil satırlarını savunan Elif Şafak, bir yandan da Türkiye’yle ilgili küstah sözler sarf etti.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Elif Şafak, mülakatın henüz başında demokrasi dersi vermeye kalkışarak, “Türkiye ileri gidebilirdi, ama geri gitti. Eldeki her şey tek tek kaybedildi.” dedi.

PEDOFİLİ SANATI MI?

Mahrem isimli kitabında kaleme aldığı bazı ifadelerin “çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirmesi” konusuna ilişkin de konuşan Elif Şafak, “Bu tür iddiaları ortaya atanlar zaten kitap okuru değiller. Yazılanlara büyük tepki duyuyorum.” diyerek kendisini eleştirenleri aşağıladı. Abdullah Şevki’nin satırlarına benzer iğrençlikte betimlemeleri kaleme alan Şafak bunun eden bir sanat olduğunu savundu.

Elif Şafak, bir “edebiyatçı” olarak tam da kurbanın yanında yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Kurbanın hikâyesini anlatıyorum. Onun gözünden anlatıyorum. Bir cinsel tacizin insanın hayatını nasıl etkilediğini ve onun hikâyesinde nasıl yer aldığını anlatıyorum. Sanatın ne olduğunu anlamadan, edebiyatın ne olduğunu anlamadan ulu orta yargılamanın sonuçları, büyük bir sansür kültürü demektir.”

ELİF ŞAFAK’A NEDEN SORUŞTUMA AÇILMADI

Öte yandan Abdullah Şevki ve yayıncı kişiler hakkında soruşturma başlatılırken Elif Şafak ve Doğan Kitap hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Artık edebiyatta “pedofili sanatı” akımı mı var sorunu akıllara getirdi.