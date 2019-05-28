Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı

Yolculukta can ve mal güvenliği için ferdi koltuk sigortasının önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs bileti alırken biletin üzerine isim, soy isim, koltuk numarası ve TC numarasını yazdırmalı. Ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için otobüs biletlerinin üzerindeki bilgiler kesinlikle unutulmamalı” dedi.



“BİLETLERE İSİM SOY İSİM VE TC YAZDIRMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”



Ramazan Bayramı tatiline otobüsle çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “'Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için şimdiden program yapmaya başladı. Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken otobüs biletlerini güvenilir firmalardan almayı ve bilet üzerine isimlerini ve TC numaralarını yazdırmayı unutmamalı. Çünkü bazı vatandaşlarımız ailecek çıkacakları tatiller için otobüs bileti alırken anne, baba ve çocukların biletlerini tek bir isim üzerinden yazdırıyor. Ancak olası bir kaza durumunda kişinin tanınması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması gibi konularda bilet üzerinde kişinin T.C kimlik numarası ile isminin ve soy isminin yazılması çok büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.



“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN FERDİ KOLTUK SİGORTASI ŞART”



Herkesin otobüs biletinin kendi adına yazdırılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Öte yandan otobüs firmaları da birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum otobüs firmaları açısından da güvensiz bir uygulama haline gelmektedir. Firmalar da yolcular da kendi güvenlikleri için bu konuyu hassasiyetle takip etmelidir. Ayrıca yolculuklarda zorunlu olan ferdi koltuk sigortasının yapılabilmesi için alınan her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerekmektedir. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı bu noktada çok önemlidir. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm, yaralanmalara karşı yolcuyu sigortalayan poliçelerdir. Bayram tatili gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır'” diye konuştu.

AA