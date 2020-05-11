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  3. Bayramda kısıtlama nasıl olacak? Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapacak

Bayramda kısıtlama nasıl olacak? Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapacak

Bayramda kısıtlama nasıl olacak" Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı.

Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.


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