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09 Haziran 2019 Pazar 12:06 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 12:55

Bakan Soylu bayramda trafik bilançosunu açıkladı!

Bakan Soylu bayramda trafik bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı" ifadesini kullandı.

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