Bayram öncesi zehir tacirlerine darbe

Hava yastığı özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrilen bir otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan 3’ü İran uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Şebekenin uyuşturucu hapları Ramazan Bayramı’nda piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.

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