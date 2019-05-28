28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00
Bayram öncesi zehir tacirlerine darbe
İstanbul’da polis ekipleri zehir tacirlerine karşı operasyon düzenledi. Baskında 1 milyon 800 bin adet ‘Extacy’ hap, yöresel kıyafete emdirilmiş 12 kilogram ‘Afyon sakızı’, 30 kilo kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Devrim TOSUNOĞLU
Hava yastığı özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrilen bir otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan 3’ü İran uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Şebekenin uyuşturucu hapları Ramazan Bayramı’nda piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.