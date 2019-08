Bayram namazı saati burada! İşte Diyanet'in açıkladığı Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saati kaçta, kurban bayramı namaz vakti günün en çok aranan konularından biri oldu. Kurban bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Her türlü farklılığı bir kenara bırakıp kesrette vahdete ulaşanların, kendini ve Rabbini bilenlerin, tefekkür ve tezekkür edenlerin, gönülden Rabbine teslim olanların bayramıdır.



KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ



Kurban bayramı, zihinlerini kötülüklerden arındıranların, gönüllerini manevi kirlerden temizleyenlerin, günahlardan uzak duranların bayramıdır. Bu bayram, nefsini terbiye edenlerin, hiçbir canlıyı incitmeyenlerin ve çevresine güven verme gayretinde olanların bayramıdır. Bu bayram, sabrı ve şükrü kuşananların, varoluşumuzun hikmet ve gayesi doğrultusunda bir hayat sürenlerin bayramıdır. Bu bayram, değerlerimizi yaşatanların; yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize yaklaşanların, çaresizlere çare olanların bayramıdır.



DİYANET BAYRAM NAMAZI SAATLERİ:

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.27

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.14

AFYON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.44

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.31

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.20

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.33

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.46,

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.52,

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.55,

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.56,

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.53,

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.33,

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.03,

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.03,

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.44,

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.04,

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58,

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.37,

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.47,

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.48,

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.59,

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.29,

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.24,

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.51,

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.06,

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.38,

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.56,

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.09,

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.07,

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.59,

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.43,

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.19,

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.09,

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.06,

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53,

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.25,

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.48,

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.45,

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.47,

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.58,

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.20,

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.32,

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.36,

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.51,

KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.27,

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.24,

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.31,

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.53,

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.29,

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21,

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.43

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.37,

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.45,

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13,

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.57,

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.05

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.30

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.55

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.00

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.28

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.29

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.11

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.24

RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.01

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.41

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.00

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.53

TOKAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.18

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.04

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.07

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.49

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.46

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.25

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.35







KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban Bayramı günleri, müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları günlerdir. Bu günler, Hz. İbrahim’in duasıylainananların aynı iman ve aynı ruhla mukaddes topraklara geldikleri; tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri; tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri kutlu zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda,biz müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin lütfettiği nimetlere şükranlarımızın bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettiğimiz mübarek vakitlerdir.

Kurban bayramı günlerinde eda ettiğimiz, dinimizin en önemli ibadetlerinden olan hac ve kurbanın bizler açısından pek çok anlamı ve mesajı vardır. Her şeyden önce hac, birlik ve vahdetin göstergesidir. Kurban ise bize, dini sadece Allaha has kılarak O’na teslim olmayı ve nefsimizi terbiye ederek insan neslinden kan akıtmamayı sembol diliyle ifade etmektedir. Bu iki ibadetin ifa edildiği Kurban Bayramı günleri bizlere çok güçlü, çok yönlü ve çok anlamlı bir şekilde kendi öz mesajını her yıl duyurmaktadır. Kurban Bayramının bir yüzü öte dünyaya, bir yüzü bu dünyaya, bir yüzü geçmişe, bir yüzü geleceğe dönüktür. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim’den gelen tarihi ciheti, toplumsal vechesi ve nefislerimizi sürekli terbiye ederek geleceğimizi inşa etme özelliği sayesinde bizleri hem Rabbimize, hem mümin kardeşlerimize hem de tüm insanlığa yakınlaştırmaya devam edecektir.

Kurban, Allah’a teslimiyetin ifadesidir. Ancak bugün üzerinde durmamız gereken husus, teslimiyetimizi ne kadar Rabbimize yönelttiğimizdir. Kurban, bizim gerçek anlamda kardeş olmamıza katkıda bulunan bir ibadettir. Ancak bugün muhasebesini yapmamız gereken husus, ne kadar kardeş olduğumuzdur. Kardeşlik gerçeğinden ne ölçüde uzak olduğumuzdur. Teslimiyet ruhundan, kardeşlik duygusundan yoksunlaştıkça Müslümanların hangi belalarla, hangi fitnelerle, hangi desiselerle karşılaştığı, bunların neticesinde nice mümin kanının aktığı artık fark edilmelidir.

Aynı şekilde müminlerin haline bakarak nice güç odaklarının, müminlerin kanı üzerinden nasıl güç devşirmekte olduğu, müminleri birbirine yakın kılan iman kardeşliğinin zedelenerek nasıl kavgaya, şiddete ve düşmanlığa dönüştürüldüğü bilinmelidir. Bu sebeple, kurbanlarımız ve bayramlarımız artık mümin kalpler arasında ülfet ve muhabbeti gerçekleştirmelidir. Müminler, her türlü fitneye, fitnenin getireceği kargaşa, huzursuzluk ve felaketlere karşı uyanık olmalı, bütün bunlara basiret ve ferasetle karşı çıkmalı ve imkan tanımamalıdır.





BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.