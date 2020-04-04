Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmasını planladıkları çalışmaları kamuoyuna duyurmuştu. Bakan Selçuk, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin de bu kapsamda öne çekileceğini bildirmişti. Vatandaşlar ise bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere verilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini bildirdi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerinin öne çekildiğini vurgulayan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Şayet emekli bayram ikramiyesi tutarlarında değişiklik olmazsa, Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödeneceği duyuruldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

2020 Emekli bayram ikramiyesi için yararlanabilecek olan vatandaşlar şu şekilde;

– SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve Harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri