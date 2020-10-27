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27 Ekim 2020 Salı 08:46 | Son Güncelleme:

Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: En ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz

Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: En ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz

Haluk Bayraktar, 10 yıl önce ABD'nin parasıyla bile SİHA vermediği Türkiye'nin günümüzde hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA paylaşımında bulundu.

Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ

Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.

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