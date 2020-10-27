Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: En ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA paylaşımında bulundu.

Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA’yı parasıyla bile vermedi.



Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA’lara sahibiz.



Şimdi hedef kalan %7...



Durmak yok!#MilliTeknolojiHamlesi bunun için var. ���� pic.twitter.com/9J3rNuGxzz — Haluk Bayraktar (@haluk) October 26, 2020

Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ

Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.