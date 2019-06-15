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  3. Bayraktar'dan İHA'lı aile pozu 

Bayraktar'dan İHA'lı aile pozu 

Bayraktar'dan İHA'lı aile pozu 

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, babalar günü etiketiyle anlamlı bir paylaşım yaptı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: “Yarın Babalar Günü. Bugünden Aile boyu poz verelim istedik” diyen Bayraktar, yerli İHA’ları sıralayarak “Bayraktar Akıncı İHA, Uçan Baluk’un Babası Bayraktar TB2, Dede Bayraktar TB1 ve Büyükbaba Bayraktar Mini İHA” mesajını paylaştı. 

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