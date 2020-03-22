BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar koronavirüsle mücadeleye verdikleri desteği duyurdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Selçuk Bayraktar'dan solunum cihazı üretimine destek!

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar videonun tamamında şu ifadeleri kullandı:

Coronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerimizi almalı, sosyal mesafeyi korumalı, zorunlu haller dışında evden çıkmamalıyız.

Bu mücadelenin diğer ayağı, sağlık emekçilerimize, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçiyor.

Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü.

Son dönemde Türkiye’de uygulanan arge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması biosys’in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

Baykar olarak, biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik.

Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye’de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere Devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz.

Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, milli teknoloji hamlesi ruhunu kavramış tüm teknofest paydaşlarımızı ve diger katki vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

Hep birlikte başaracağız.