Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8887
  • 6,5669
  • 279.167
  • 111113
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Batman'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

Batman'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

Batman'da yola tuzaklanan EYP imha edildi

Batman'ın Sason ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, bölge sakinlerinin kullandığı patika yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason'un Gölap kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, bölge halkının kullandığı patika yolda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi.

PKK'lı teröristlerin 10 kilo amonyum nitratla güçlendirdiği belirlenen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrolü imha edildi. 

DHA


Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
MasterChef Güzide'nin kardeşi de ünlü çıktı!
Özcan Deniz 450 bin liraya ikna oldu
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
<p>Malatya’da özel bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Adem Özdemir, matematik dersler

Matematikte Yeni Buluş: ´Adem Teorisi´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Antalya'da banka soygunu girişimi

5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermi taşıyabilecek! Songar göreve hazır!