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  3. Batman'da terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
01 Haziran 2020 Pazartesi 20:51 | Son Güncelleme:

Batman'da terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Batman'da terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK tarafından kayalıkların altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


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