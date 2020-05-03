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  3. Batman'da ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Batman'da ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Batman'da ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Batman'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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