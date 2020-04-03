Batman'da 24 bölge geçici askeri güvenlik bölgesi

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 bölgenin askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Sason ilçesi sorumluluk alanında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, Karameşe-Kilimli köyleri sınırları içerisinde bulunan Domuz Tepe, Girgol Tepe, Yamaçlı Mahallesi mevkii, Kilimli köyü, Sekaç Tepe, Acı Tepe, Göderin Tepe, Ganiyabina Tepe, Bellihariyagavarik Tepe, ayrıca Sason ve Kozluk ilçe hudutları içerisinde bulunan Aydınlık Dağı Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi kapsamında,Kuşaklı Dağı kuzeybatısı, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol gediği, Şayesir sırtları, Kevni Tepe, Şan Tepe, Gem Tepe, Yamaçlı Tepe, Aşağıkilimli Mahallesi güneydoğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Erdemli Mahallesi güneyi, Montol Tepe güneyi geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenlikleri için ağaç kesimi, avcılık, hayvan otlatma gibi nedenlerle girmemeleri istendi.