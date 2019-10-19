'Batı katliamlara karşı hep sustu'

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Srebrenitsa anneleri dün hem TBMM’yi hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek veren “Savaş Mağduru Boşnak Anneleri”nden oluşan heyetle Bakanlıkta verilen yemekte bir araya geldi. Soylu, Boşnak annelere, kötülüğe, teröre ve şiddete karşı ortaya konulan mücadelede Türkiye’nin yanında oldukları için teşekkür etti.

AYNI ACI BİRLEŞTİRDİ

Kimi zaman dünyaya çağrı yaptığını, kimi zaman hatalarını ve kabahatlerini anlattığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi ancak sizin gibi aynı acıları çekmiş insanlar anlıyor. Oysa bizim lafı asıl göndermek istediğimiz insanlar, gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Onun için bizim birbirimize desteğimiz, sizin bize desteğiniz çok önemli. PKK, ülkemizdeki birliği, tevhidi, beraberliği ortadan kaldırmaya çalıştı. Bunu da maalesef Bosna’da, Srebrenitsa’da katliama seyirci kalanların talimatıyla yerine getirdi. Bilhassa Avrupa ülkeleri, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan, Bosna’da yaşanan zulmü görmezden geliyordu.”

PKK’YI MUHATAP ALDILAR

“Avrupa PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin zulmüne arkasını dönmeyi tercih ediyor. Tıpkı Bosna’da yaşananlardaki gibi, bugün Diyarbakır’daki annelerin çığlığına sessiz kalıyor. Bırakın tepkiyi bizim mücadele ettiğimiz teröristi muhatap alıyor. En nihayetinde hepsi, Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştır.”

Bosnalı anneler 16 Ekim’de Diyarbakır annelerini ziyaret etmişti.

Srebrenitsa annelerinden ‘yanınızdayız’ ziyareti

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti ile TSK’nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek için TBMM’yi ziyaret etti.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ”Batı, Bosna savaşında Müslümanlara karşı yapılan katliamlara nasıl kayıtsız kaldıysa bugün de PKK/PYD/YPG’nin katliamlarına öyle kayıtsız kalıyorlar” dedi.