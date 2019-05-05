Batı Balkanlarda yaşana Müslümanlar ramazana hazır

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı öncesi camiler ve avlular ramazan için temizlenirken, ramazan ayının gelişini dört gözle bekleyen bölge Müslümanları da sahur ve iftar alışverişleri için pazar ve marketlere akın etti.

Ramazanın en yoğun hissedildiği ve yaşandığı şehirlerden biri olan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir merkezine ramazana özel afişler asılırken, ülkede yaşayan Müslümanlar sahur ve iftar sofralarının son hazırlıkları için kollarını sıvadı.

Saraybosna'da her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar veren aşevinde de ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İhtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda destek olmak isteyen yardımseverler, ramazan öncesi bağış ya da gıda yardımı yapmak için aşevine geliyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp başta olmak üzere Müslümanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde ramazan telaşı hakim.

Sancaklı Müslümanlar bu gece kalkacakları ilk sahur için alışverişlerini yaptı

Bu akşam teravih namazının kılınacağı camilerde temizlik ve hazırlıklar son hızla devam ederken, Kuzey Makedonya'da yüzyıllardır uygulanan mukabele geleneği de bu yıl yine ramazan ayının en önemli etkinlikleri arasında yer alacak.

Başkent Üsküp’te ramazan ayına özel afişler hazırlanırken, ihtiyaç sahiplerine bu yıl iftarlar verilecek.

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Müslümanlar da ramazan ayının bereketini evlerine taşımak için hazırlıklarını tamamladı.

Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da camiler bu akşam kılınacak ilk teravih namazı için temizlenirken, Sancaklı Müslümanlar bu gece kalkacakları ilk sahur için alışverişlerini yaptı.

Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar da bu akşam kılınacak ilk teravih namazını idrak ederek, ramazan ayını heyecanla karşılayacak. Cami ve avluların namaz için hazır hale getirildiği bu ülkelerdeki halk da sahur ve iftar sofralarını hazırlamak için çarşı ve pazarlara akın etti.

(AA)