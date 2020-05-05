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  3. Başörtü için kovulan kızlar şikayetçi oldu

Başörtü için kovulan kızlar şikayetçi oldu

Başörtü için kovulan kızlar şikayetçi oldu

Beşiktaş'ta Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, bir AVM'deki ünlü market zincirinin şubesinde, başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Üç genç kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu. Batal, mağaza müdürü S.Ç’nin, “Mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor” diyerek başka bir mağazaya yönlendirdiği belirtildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da genç kızların iddialarıyla ilgili resen inceleme başlattığını açıkladı.


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