Başörtü için kovulan kızlar şikayetçi oldu

Üç genç kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu. Batal, mağaza müdürü S.Ç’nin, “Mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor” diyerek başka bir mağazaya yönlendirdiği belirtildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da genç kızların iddialarıyla ilgili resen inceleme başlattığını açıkladı.