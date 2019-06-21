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  3. Başkentte yapılan 40 milyon değerindeki naylon fatura operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Başkentte yapılan 40 milyon değerindeki naylon fatura operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Başkentte yapılan 40 milyon değerindeki naylon fatura operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Keçiören'deki operasyonda 40 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.

 

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 40 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik Keçiören'deki bir iş yerine operasyon yaptı. 

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 40 milyon lira değerinde naylon fatura ile 12 firma adına düzenlenmiş boş irsaliyeli fatura koçanları, 10 cilt tahsilat makbuzu, farklı firmalara ait 31 kaşe, kredi kartları, pos cihazı, firmaların tahsilatlarının tutulduğu not defterleri ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. 

(AA)

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