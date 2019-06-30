Başkentte seyir halindeki halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı

Ankara'da Karapürçek-Kızılay hattında sefer yapan Muhammed A. yönetimindeki 06 BJF 719 plakalı özel halk otobüsünün ön bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracı Karapürçek Mahallesi 309. Cadde'de durduran Muhammed A. yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

(AA)