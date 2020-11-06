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06 Kasım 2020 Cuma 13:09 | Son Güncelleme:

Başkentte 'Çukur' operasyonu: 17 kişiye gözaltı

Başkentte 'Çukur' operasyonu: 17 kişiye gözaltı
AA

Ankara'da "Çukur" adını verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket eden ve kendilerine "Yurtlu Kardeşler" ile "Aramaz Grubu" ismini veren suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5'i cezaevinde olan 33 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde "Çukur" adını verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket eden ve kendilerine "Yurtlu Kardeşler" ile "Aramaz Grubu" ismini veren suç örgütüne operasyon düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan bölgesinde faaliyet gösteren, kendilerini "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" olarak isimlendiren suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu örgüt üyelerinin "Çukur" ismini verdikleri barakalar bölgesinde birlikte harekettiklerini, kahvehanelere "çökme" diye tabir ettikleri yağmalama yaptıklarını ve vatandaşlara yönelik silahlı eylemler düzenlediklerini tespit etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, O.M.H. ve U.Ç'nin elebaşları olduğu suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese baskın gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında 5'i cezaevinde olan 33 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 7 tabanca, 600 tabanca fişeği, av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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