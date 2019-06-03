Başkentte 8 kişi uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Başkentte, uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında S.K, D.C.Ü. ve M.K'nin uyuşturucu kullandıklarını tespit etti. Şüphelilerin yapılan sorgularında, uyuşturucu maddeyi H.Ü'den aldıklarını beyan etmeleri üzerine ekipler tarafından yapılan takiple söz konusu şüpheli, Yaşar Kemal Caddesi'nde yakalandı. H.Ü. ise ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Ç.B'den aldığını öne sürdü.

Ç.B. de yapılan çalışma sonucu Tandoğan Mahallesi Atmaca Sokak'ta araç içerisinde bulunan uyuşturucu maddeleri E.A. ile beraber saklamaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından sorgulanan Ç.B, satmak için aldığı uyuşturucuyu S.Ç'den temin ettiğini aktardı. Yapılan çalışma sonrasında S.Ç. ve yanındaki M.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 103 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(AA)