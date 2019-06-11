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11 Haziran 2019 Salı 18:54 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 18:54

Başkent için kritik uyarı

Başkent için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yayınladığı uyarı mesajında saat 17:00 ile 20:00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'nin Twitter hesabından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

''Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara il genelinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta (17:00 - 20:00) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

 

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