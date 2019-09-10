Başkan Erdoğan'ın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı

Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle bir süre önce Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'ne gelerek tarihi yapıları gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, ören yerine yönelik ilgideki artış dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, antik kenti dolaşıp tarihi yapılar hakkında bilgi alıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Kente ilginin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Menderes'in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle sohbet ederek gözleme yediği alanda kendi ürünlerini satan köylüleri de memnun etti.

Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Kentte antik dönemden günümüze farklı yapılarda çalışma yürüttüklerini kaydeden Söğüt, "Bunlardan en önemlilerinden biri de köy meydanı ile ilgili yürüttüğümüz proje. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından çok önemli ve güzel bir sürece girdi." diye konuştu.

Adnan Menderes de ziyaret etmişti

Söğüt, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de 1957'de antik kenti ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin de antik kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın köy meydanında ve kentteki tarihi yapılarda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Söğüt, "Bu, bizim için çok sevindirici ve gurur vericiydi. Cumhurbaşkanımız ziyaretinde köy meydanını, Şaban Ağa Camisi'ni, Selçuklu Hamamı ve buradaki tarihi yapıları çok yakından inceledi. Muğla Valisi Esengül Civelek de antik kente gelerek incelemeler yaptı." ifadelerini kullandı.

Köy meydanını projelendirerek, tekrar Osmanlı, Beylikler ve Cumhuriyet döneminde olduğu şekliyle canlandırmayı amaçladıklarını aktaran Söğüt, bu projenin de kabul görmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

"Antik kentimizde inanılmaz bir değişiklik var"

Söğüt, köy meydanındaki alanların kullanılmasıyla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirmeyi planladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Öyle bir yerleşim alanı kurmak istiyoruz ki insanlar buraya geldiklerinde her dönemi kendi yerlerinde doğrudan görebilsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize tarihi yapıların nasıl korunabileceği ile ilgili önemli yönlendirmelerde bulundu, destek verdi. Artık, antik kentimizde inanılmaz bir değişiklik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası buraya gelenler, 'Cumhurbaşkanımızın gördüğü sadaka taşı neresi, gezdiği cami nerede, hamam ve cadde neresi, fotoğraf çektirdiği meclis binası hangisi?' diye bize sorarak, o alanları gezip fotoğraf çektiriyorlar. İnsanlar Cumhurbaşkanımızın dolaştığı yerlerde dolaşmak istiyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Kente gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanmaya başladı."

AA