Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÜNEYSU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, şu mesajı paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun."

Mustafa Şentop, başka bir paylaşımında, geçmiş dönemlerde AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları'nda görev alan Serpil Sevil'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Serpil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.