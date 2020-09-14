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  • Başkan Erdoğan'ın uyarısı manşetlerde! 'Türkiye ile kavga aramayın'
14 Eylül 2020 Pazartesi 00:43 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'ın uyarısı manşetlerde! 'Türkiye ile kavga aramayın'

Başkan Erdoğan'ın uyarısı manşetlerde! 'Türkiye ile kavga aramayın'

Başkan Erdoğan'ın ‘Şahsımla daha çok sıkıntın olacak' sözleri Fransız ve Yunan basınında yankı buldu.

Fransız ve Yunan basını, Başkan Erdoğan’ın Türkiye’yi tehdit eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelttiği sert uyarılarını manşete taşıdı.

Le Monde: Erdoğan, Macron’u tehdit etti: Türkiye ile kavga aramayın.

Le Figaro: Akdeniz’de gerginlik, Erdoğan, Macron’u “senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye uyardı.

Capital: Erdoğan, Macron’u tehdit etti: Türkiye’ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak.

To Vima: Erdoğan Macron’a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan’ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Protothema: Erdoğan Yunanistan’a meydan okudu... Adalarda dolaşmayın.

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