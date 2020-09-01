Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tedavi altına alınmıştı! Minik Sercan'ın acıları dindi

Baba Ferdi Gezenler, minik Sercan’ın ameliyat sürecini şöyle anlattı: “Bebeğimin kafatasının içi suyla doluydu. 2 yıldan bu yana tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız İzmir’deki ve Manisa’daki doktorların ilgileneceğini söylediler. Ardından Sağlık Bakanlığımız devreye girdi.”

Başkan Erdoğan'dan Sercan'ın ailesine umut telefonu

AMELİYATI İYİ GEÇTİ



“Bebeğimi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Tetkiklerin ardından doktorlar oğlumu ameliyat yaparak beyninin içine şant taktılar, ameliyatının iyi geçtiğini söylediler.” Erdoğan’a teşekkür eden Gezenler, “Onun sayesinde bebeğimin acıları dindi. Allah ondan ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun” dedi.