Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'ın o fotoğrafı 1 milyondan fazla beğenildi!

Başkan Erdoğan'ın o fotoğrafı 1 milyondan fazla beğenildi!

Başkan Erdoğan'ın o fotoğrafı 1 milyondan fazla beğenildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yerli otomobil tanıtımında çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşmıştı. Fotoğraf kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaştı.

Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı.

Tanıtımda, Başkan Erdoğan'ın yerli otomobillerimizle çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıldı. 

Fotoğraf 1 milyondan fazla beğeni alarak Başkan Erdoğan'ın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı oldu.

İstatiksel bilgileri twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur; "Cumhurbaşkanımızın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı yerli otomobilimizle birlikte paylaşılan fotoğraf oldu. Nazar değmesin." notunu düştü. 

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O KARESİ


Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
MasterChef'te Güzide'nin sırrı ortaya çıktı
Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
<p>Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderk

Anne Köpek Havlayarak Yavrusu İçin Yardım İstedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...