Başkan Erdoğan'ın o fotoğrafı 1 milyondan fazla beğenildi!

Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı.

Tanıtımda, Başkan Erdoğan'ın yerli otomobillerimizle çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıldı.

Fotoğraf 1 milyondan fazla beğeni alarak Başkan Erdoğan'ın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı oldu.

İstatiksel bilgileri twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur; "Cumhurbaşkanımızın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı yerli otomobilimizle birlikte paylaşılan fotoğraf oldu. Nazar değmesin." notunu düştü.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O KARESİ