Başkan Erdoğan'ın 'İncirlik' çıkışı panikletti! Dünya kamuoyunda geniş yankı buldu

ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki olarak, Adana'daki İncirlik üssü ve Malatya'da konuşlu Kürecik radar üssü ile ilgili oldu. Erdoğan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın açıklaması, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte o açıklamayı okuyucularına ulaştıran yayın kuruluşlarından bazıları...

REUTERS

Londra merkezli uluslarası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını abonelerine 'acil' koduyla duyurdu.

''Erdoğan: Türkiye, ABD tehditleri karşısında İncirlik hava üssünü kapatabilir'' başlığıyla servis edilen haberde, Türkiye'nin, Senato'da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kararı kınadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İncirlik Üssü'nün stratejik konumu ve nükleer silahların bulunmasına dikkat çekildi.

AFP

Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin geçtiği haberde, ''Türk lider Erdoğan, 2 ABD askeri üssünü kapatmakla tehdit ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Washington’un Ankara’ya silah alımı konusunda yaptırım uygulaması halinde, iki askeri üssün kapatılacağı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

TASS

Rus Haber Ajansı (TASS), Başkan Erdoğan'ın sözlerini okuyucularına, ''Erdoğan, Ankra'ya yaptırım uygulanması halinde İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini söyledi.'' şeklinde sundu.

TASS'ın yanı sıra Sputnik, Rusia Today gibi uluslararası yayın kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın 'misilleme' açıklamasına geniş yer verdi.

ALJAZEERA

Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Aljazeera'nın geçtiği haberde, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya uygulanacak herhangi bir Amerikan yaptırımına missileme yapacağını söyledi.'' ifadelerine yer verildi.

Haberde İncirlik'in stratejik önemine de vurgu yapıldı.

KATHIMERINI

Yunan gazetesi Kathimerini ise, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehditlerine ve Ermeni soykırımı kararına yanıt olarak, nükleer başlıklı füzelere ev sahipliği yapan İncirlik Üssü'nü kapatacağını söyledi.'' şeklinde servis etti.

DAILY MAIL

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan haberde, ''Türkiye yaptırımlar ve Ermeni soykırımı iddialarına cevap olarak İncirlik Üssü'nü kapatmakla tehdit ediyor.'' ifdeleri yer aldı.

Haberde Başkan Erdoğan'ın, ''Bu yaptırımlarla bizi tehdit ediyorlarsa elbette misilleme yapacağız.'' sözlerine yer verildi.

BLOOMBERG

ABD'nin uluslararası yayın kuruluşlarından Bloomberg'teki Selcan Hacaoğlu imzalı haber, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri ittifakı sarsan füze sisteminin satın alınmasına yönelik yaptırım uygulanması halinde kritik NATO tesisini kapatmakla tehdit etti.'' şeklinde servis edildi.

DEUTSCHE WELLE

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) Başkan Erdoğan'ın 'İncirlik' çıkışını, ''Türk lider Erdoğan, ABD ordusunun stratejik üslerini kapatma tehdidinde bulundu.'' başlığıyla okuyucularına sundu.

Haberde Rus füze sistemi aldığı için Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulanırsa, ABD'nin missilleme tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

THE TİMES OF İSRAİL

The Times Of İsrail, ''Erdoğan, 2 stratejik ABD askeri üssünü kapatma tehdidinde bulundu.'' başlığıyla servis etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması, ''Ankara’nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı üzerindeki yaptırım tehdidine cevap'' şeklinde görüldü.

Star'ın haberine göre, Dubai merkezli BAE kanalı Al Arabiya, Arapça yayın yapan Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi gibi daha birçok gazete, kanal ve haber portalı başkan Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer verdi.