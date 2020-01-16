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  3. Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında...' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında...' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında...' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

24 TV ekranlarında Billur Aktürk'ün sunduğu Gündem Dışı programı her hafta Perşembe günü seyircilerin karşısında olacak. Bilimden teknolojiye, sanattan edebiyata pek çok konunun; güncel, sıcak başlıklarla birlikte ele alınacağı programda bu hafta 'evlilik' konusu masaya yatırıldı.

Gündem Dışı programında bu akşam, Türkiye’de evlilik algısını konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın 'gençler evlenmiyor, aile yapısı tehdit altında...' uyarısı masaya yatırıldı.

Ayrıca, 'Mutlu evliliğin formülü var mı? Günümüzde evlilik neden zorlaştı? Mutlu evlilik nasıl olur? Evlilik öğrenilebilir mi?' sorularına uzman konuklar eşliğinde cevap arandı.


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