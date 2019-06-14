Başkan Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Pazar günkü ortak yayınla ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

"Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıklari iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında onlar da müzakeresini yapacak.Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir.