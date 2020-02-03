Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen DEİK İş Konseyi toplantısına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi." dedi.

Erdoğan, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ 3 SENE İÇİNDE MÜŞTERİSİYLE BULUŞACAK

Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.