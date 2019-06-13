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13 Haziran 2019 Perşembe 13:21 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:25

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Hayırlı olsun

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Hayırlı olsun

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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