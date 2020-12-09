Başkan Erdoğan'dan yaptırım çıkışı: Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde havalimanında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. AB Liderler Zirvesi'nde alınacak bir yaptırım kararının Türkiye'yi fazla ırgalamayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "AB hiçbir zaman dürüst davranmadı. Hep sabrettik, hala sabrediyoruz. Atacakları adımları göreceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.

Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız.

Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz.

Başkan Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna çarpıcı yanıt

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI



Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Netekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ



Avrupa Birliği ile ilgili 10-11 bu konuda yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiç bir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Fakat biz hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda da atacakları adımlar nedir göreceğiz yalnız samimi, dürüst olan liderler bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.

"YUNANİSTAN HEP MASADAN KAÇIYOR"

Zaten masadan kaçanlar hep onlar. Masadan kaçma ve yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemiz mümkün değildir. Yunanistan dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam edebiliriz.

Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

BİDEN DÖNEMİNDE ABD İLE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

Ben Biden ile yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye-ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda maalesef silah alımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları ifadeleri şık bulmuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki hareketleri doğru bulmuyoruz. Biden görevi üstlensin oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte oturup konuştuğumız gibi yine bunları konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur. ABD ile bu süreci çok daha farklı şekilde işleteceğimize inanıyorum."

Başkan Erdoğan: Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa bir hakkını koruyacak değiliz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Özellikle biz Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Bu görüşmeler devam ediyor. Bakanlığımız görüşmeleri iş veren kesimiyle işçi kesimiyle yürütecekler. Sonrasında durum bizim de önümüze gelecek adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar."