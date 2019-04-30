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  3. Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Başkan Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında,"Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."

AA

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