Son dakika... Başkan Erdoğan'dan uluslararası yatırımcılara mesaj: Gelin Türk misafirperverliğinin farkına varın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Ülkemiz uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor"

"Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz." dedi.

"İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz"

"Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.