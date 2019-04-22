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Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.

AA

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