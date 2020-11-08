Başkan Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması yakındır

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum."

"SEVDASI BÜYÜK, RÜYASI BÜYÜK, DAVASI BÜYÜK KOCAELİ"

Başkan Erdoğan, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bir kez daha Kocaeli'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtmesinin ardından, slogan atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara, "Ben de size aşığım." diye seslendi.

Başiskele'yi, Çayırova'yı, Derince'yi, Darıca'yı, Dilovası'nı, Gebze'yi, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'yı, Karamürsel'i, Kartepe'yi, Körfez'i selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her dönemde, bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için milletimizi Anadolu'dan kazımak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli. Orhan Gaziler'in sesine ses veren güzeller güzeli Kocaeli, Gazi Süleyman Paşa'nın, Akça Koca'nın adını, idealini, sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetihler otağı, Fatihler yatağı Kocaeli. Gökyüzünde yıldızların gıpta ettiği Kocaeli. Yeryüzünde denizlerin imrendiği Kocaeli. Büyük acılar çektiği halde, büyük depremler, büyük yıkımlar gördüğü halde her defasında küllerinden yeniden dirilen, hayatta kalma azmini ve inancını asla kaybetmeyen yiğit Kocaeli. Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli. Sizleri yürekten selamlıyorum."

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE GENİŞ TABANLI PARTİSİDİR"

Erdoğan, Kocaeli'nin 19 yıldır vesayetle, terörle, darbecilerle Türkiye'yi kurdukları sinsi, siyasi ve ekonomik tuzaklarına düşürmek isteyenlerle mücadelede hep yanlarında olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin, 19 yıldır Türkiye'yi kalkındırma, geliştirme, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırma mücadelesinde hep yanlarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yol arkadaşımız Kocaeli. 19 yıldır milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep en üstte tuttu, bizi bağrına bastı. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Milletimiz, 2023 Türkiyesi'nin inşası gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu da AK Parti'ye vermiştir. Gençler, sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmekle mükelleftir. Çünkü AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle olmak mecburiyetindedir."

"TEŞKİLATLARDAKİ DEĞİŞİMİ DAHA ÇOK İNSANI KUCAKLAMANIN VASITA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bugüne kadar partimize hizmet vermiş, teşkilatlarımızda görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak şehirlerimizin ve ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Teşkilatlardaki değişimi dışlamanın değil daha çok insanı kucaklamanın vasıtası olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Kuruyan dalları budandıkça güçlenen bir ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı, dallarımızı salacağız. Ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla milletvekilleriyle belediye başkanlarımızla partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimizin emrinde olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

"AK PARTİ GÜÇLENDİKÇE TÜRKİYE GÜÇLENİR"

AK Parti'nin misyonunun 81 vilayetin her birinde 83 milyon vatandaşın tümünü kucaklayarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. Gençler, şunu unutmayın: AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır. AK Parti çalıştıkça, inşa ettikçe, hizmet ettikçe, eser ürettikçe milletimiz kazanır. AK Parti Türkiye'yi siyasi, ekonomik, askeri, beşeri olarak güçlendirdikçe dostlarımızın yüreklerindeki umut, gözlerindeki ışık kuvvetlenir. Böyle bir davanın mensubu olmaktan, böyle bir dava uğrunda vakit ve enerji harcamaktan, böyle bir davanın zaferini görmekten daha büyük mutluluk olabilir mi? Şahsım olarak gerektiğinde canımı ortaya koyma pahasına neredeyse yarım asırdır her şeyimle bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük bir şeref, daha büyük bir paye bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlığım, ne başbakanlığım, ne cumhurbaşkanlığım bu büyük davanın bir ferdi olmanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmanızı, milletimizle olan muhabbetinizi sıkı tutmanızı istiyorum."

Başkan Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin ve Kocaeli İl Kongresi'ni bu ahdi yeniden hatırlamanın ve güçlü bir şekilde hayata geçirmenin vesile olarak gördüğünü dile getirdi.

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerine teşekkür eden Erdoğan, yol arkadaşlarından darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan ve bugün de il kongresinde görev alacak olanlara başarı diledi.

KOCAELİ'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Başkan Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan katbekat fazla hizmet, yatırım ve projelerle tanıştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerinin bu hizmetlerden istifade ettiğini belirterek, Kocaeli'nde yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehrimize, eğitimde 11 bin 443 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 14 bin 914 kişilik yurt binaları açtık. Ayrıca inşası süren 950 kişi kapasiteli bir yükseköğrenim yurdumuz da inşallah seneye tamamlanıyor. Bunlara ilave olarak, İzmit, Gebze ve Kandıra'da toplamda 3 bin 850 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarımızın proje çalışmaları da ayrıca sürüyor. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 30 yeni spor tesisi kazandırdık. Ülkemizin en güzel statlarından birini bu şehrimize yaptık. Üç sezondur faaliyette olan stadımızın resmi açılışını da bugün yapıyoruz."

"TOPLAM 84 SAĞLIK TESİSİNİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK"

Kocaeli için toplam 9 millet bahçesi projeleri bulunduğunu kaydeden Erdoğan, Gebze Eskihisar Millet Bahçesi ve Darıca Millet Bahçesi'nin birinci etabını tamamlayıp hizmete sunduklarını anlattı.

Diğer 7 millet bahçesinin de proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda eski rakamla 2 katrilyon, bugünkü rakamla 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastaneden oluşan toplam 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Yatak kapasitesi 1180 olan Kocaeli Şehir Hastanemiz ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanemizle birlikte 9 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. TOKİ kanalıyla Kocaeli'nde 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik."

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAKİ ÇALIŞMALAR

Başkan Erdoğan, ulaştırmada 193 kilometre ilaveyle Kocaeli'nin bölünmüş yol mesafesini 343 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içinde 84 kilometre anayolu, 28,5 kilometre bağlantı yolu ve 61 kilometre kavşak yolu bulunuyor. Projenin biten kesimlerini etap etap trafiğe açtık. Kurtköy-Akyazı kesiminin de yıl sonu tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu, tümüyle hizmete girmiş olacaktır. İnşası süren İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun bir kısmını önümüzdeki yıl trafiğe açmayı planlıyoruz. Bu yol üzerindeki Otogar Köprülü Kavşağı'nı ve yeni Başiskele Köprülü Kavşağı'nı tamamladık. Kalan kesimlerini de yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Şehir Hastanesi güzergahındaki bölünmüş yolu da tamamladık TEM Otoyolu Grubu köprülerini seneye, Körfez Kavşağı-Gümüşova kavşağı otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları ise bir sonraki yıl hizmete sunuyoruz."

"KOCAELİ EKONOMİ VE SANAYİNİN CAN DAMARI"

"Kocaeli'ni bir yüksek hızlı tren noktası haline getirdik." diyen Erdoğan, "Yapımı devam eden hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak." dedi.

Kocaeli'ne de bunların yakışacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sanayinin, ekonominin can damarı illerimizden biri olan Kocaeli'ne Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden birini kazandırdık. Birinci etabını işletmeye açtığımız Köseköy Lojistik Merkezi'nin ikinci etabının yapımına ilişkin ihale hazırlık çalışmaları da sürüyor. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı tamamlayarak Gebze'yi Marmaray ile Boğaz'ın altından İstanbul'un Avrupa Yakası ile buluşturduk. Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizle ilgili çalışamalar da devam ediyor. Durmak yok, yola devam dedik, aynen yola devam."

Şehir için önemi olan bir diğer projenin de Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro Hattı olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gebze-Darıca Metro Hattı yaklaşık 15,6 kilometre uzunluğunda çift hat sistem olmak üzere, 12 istasyon, bir depo sahasından oluşuyor. Yapımına başladığımız bu hat, Gebze İstasyonu ile Marmaray'a ve Adliye İstasyonu ile de Sabiha Gökçen Metro Hattı'na bağlanacak. Hedefimiz bu hattı 2023 yılına kadar hizmete sunmaktır. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ve Plaj Yolu-Kuruçeşme Tramvay Hattı'nın yapımına başladık. İzmit Körfezi'ndeki sanayi tesisleri ve limanlar arasına bir iltisak hattı yapmayı planlıyoruz. Kocaeli'nde iki baraj ve üç gölet inşa ettik, bir gölet daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz bu tesislerle 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Plan projelerine hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 48 bin dekar araziye daha can suyu sağlayacağız. Kocaelili çiftçilerimize toplam 380 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize son 18 yılda, 6 yeni organize sanayi bölgesi, 5 teknopark, 127 araştırma geliştirme merkezi ve 18 tasarım merkezi kurduk. Kocaeli ve ilçelerinin tamamına doğal gaz verdik. Doğal gaz almayan ilçemiz kalmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi yeni hizmetler ve yatırımlarla da buluşturacağız."

"BİR YIL İÇERİSİNDE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

"İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı." diyen Erdoğan, "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İzmir'deki depremde yaralanan 1035 kişiden 3'ü ağır olmak üzere 24'ünün halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"1312 ADETLİK İKİ KONTEYNER KENT KURULMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek." dedi.

Başkan Erdoğan, "İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz." ifadesini kullandı.