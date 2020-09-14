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  • Başkan Erdoğan'dan Suriye'de şehit olan Kızılay personelinin ailesine başsağlığı
14 Eylül 2020 Pazartesi 21:59 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Suriye'de şehit olan Kızılay personelinin ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan Suriye'de şehit olan Kızılay personelinin ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan, Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Suriye’nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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