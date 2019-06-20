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  3. Başkan Erdoğan'dan son dakika S-400/F-35 açıklaması

Başkan Erdoğan'dan son dakika S-400/F-35 açıklaması

Başkan Erdoğan'dan son dakika S-400/F-35 açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili, "Bizim için iş bitmiştir, önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak." dedi. ABD'yle yaşanan F-35 gerilimine de değinen Başkan Erdoğan, "ABD yanlış bir adım atarsa, Türkiye uluslararası mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerin teslimatı ve ABD ile yaşanan F-35 gerilimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’dan alınan S-400’lerin teslimatı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bizim için iş bitmiştir, önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak." dedi.

"ABD'NİN YAPTIM UYGULAMASINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceğinin silahlı kuvvetler tarafından belirlendiğini dile getiren Erdoğan, "Bu konu Rusya ve Türkiye açısından bitti. ABD’nin yaptırım uygulamasına ihtimal vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"ABD NATO ÜYESİ BİR ÜLKEYİ ÇIKARAMAZ"

ABD’nin Türkiye’ye Patriotlar ile ilgili iyi bir anlaşma sunmadığını belirten Erdoğan, ABD'nin NATO üyesi herhangi bir ülkeyi çıkarma yetkisinin olmadığını söyledi.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

F-35’ler konusuna da değinen Erdoğan, ABD’nin yanlış bir adım atması durumunda, Türkiye’nin uluslararası mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracağını belirtti.

(TRT Haber)

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