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  3. Başkan Erdoğan'dan, Somali Cumhurbaşkanına taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Somali Cumhurbaşkanına taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Somali Cumhurbaşkanına taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali’de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Ayrıca, Somali halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Somali’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.


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