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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile polis memuru Halil Budak'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile polis memuru Halil Budak'ın ailelerine taziyelerini iletti.

 Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Halil Budak'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

(AA)

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