Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli ve Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen Altunkaş ve Özdemir ile Kırıkkale-Yerköy karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurları Ersin ve Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.

(AA)