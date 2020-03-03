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  3. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Emre Baysal, Güven  Kurtulmuş, Emin Yıldırım, Mehmet Orhan, Mustafa Bayrakdar, Batuhan Tank, Adem  Akın, Ahmet Alpaslan, Ahmet Saygılı, Akif Akçadağ, Ali Taşöz, Ali Turgut, Bayram  Olgun, İbrahim Tüzel, Muharrem Öğütçü, Osman Ak, Recep Bekir, Turgut Burkay  Korkmaz, Mehmet Muhammet Akay, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Veysel  Günay, Selman Cankara, Tayfun Pekel, Tolga Can Yılmaz, Süleyman Şahin, Halil  İbrahim Akkaya, Cuma Bağatur, Halil Çankaya, Hasan Hüseyin Özdemir, Muhammed  Yılmaz, Eyüp Gülaştı, Selim Nergiz ve Mustafa Muhammed Ak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, ayrıca, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan  zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Mustafa Türk'ün ailesine de  başsağlığı dileklerini iletti.


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