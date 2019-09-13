Başkan Erdoğan'dan 'Sakarya Zaferi' mesajı

Başkan Erdoğan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.