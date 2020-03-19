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  3. Başkan Erdoğan'dan sağlık personellerine koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan sağlık personellerine koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan sağlık personellerine koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede görev alan tüm sağlık personellerine teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelerini kullandı:

"Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız."

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.


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