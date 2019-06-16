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  3. Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız

Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız

Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız

Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olup tehditler savuran Rum yönetimine cevap verdi. Rum Yönetiminin 'Tutuklarız' tehdidini sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan 'Avucunuzu yalarsınız' dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler Amerika ve himayesindeki Rum kesiminde panik yaratmıştı. Fatih sondaj gemisinin tehditlere rağmen çalışmalarına devam etmesi üzerine Rum tarafı, Fatih mürettebatını "tutuklama emri" ile tehdit etmiş, Avrupa Birliği, "çalışmalardan vazgeçin" demişti.

BAŞKAN'DAN RUMLARA: AVUCUNUZU YALARSINIZ

Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Rum yönetimine yanıt verdi. Fatih sondaj gemisinin personellerini tutuklayacağı tehdidine sert bir dille yanıt veren Başkan Erdoğan şöyle konuştu;

SEN NE DİYORSUN YA

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını basit birşey olarak görenler varsa bu konudan bir şey anlamıyor demektir. Biz bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. 4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır ikisi de aramadır. Artık bunlar bize ait gemiler. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor.  Filistin, Libya, Irak'taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2200 yıla dayanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor, sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bu yükün farkında değilsin.

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