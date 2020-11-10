Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı.

Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

Eskiden hep olageldiği gibi ülkemize çizilen dar sınırların içinde kalsaydık, vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık. Ama o zaman milletimizin yüzüne de bakamazdık.

Allah şahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.

Milletimize verdiğimiz her sözü yürekten inanarak ifade ettik.

Bugün Türkiye sınırları dışında da güç ve umut kaynağı ise bunu milletimizle verdiğimiz mücadeleye borçluyuz.

Temel göstergelere baktığımızda nasıl mesafe katettiğimizi daha iyi anlıyoruz.

Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Enerji üretimimizdeki yerlilik oranı yüzde 62'yi geçmiştir.

Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinmeyecek hususlar değil.

Ayrıntılar geliyor...