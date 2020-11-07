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07 Kasım 2020 Cumartesi 16:29 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün bizi büyük bir aşkla bağrına basan Kahramanmaraşlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İl Kongrelerimiz vesilesiyle şehirlerimizi ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerimizin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Bugün de Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olan eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Peyder pey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını resmen açıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor.

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik. bu yol ile yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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